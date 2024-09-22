ترامب: أستبعد الترشح لانتخابات 2028 إذا خسرت أمام هاريس

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لا يعتقد أنه سيترشح مرة أخرى في عام 2028 إذا خسر هذه الانتخابات أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال ترامب، في برنامج "فول ميجر" مع المذيعة شيريل أتكيسون، عندما سُئل عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في غضون أربع سنوات إذا لم ينجح في انتخابات نوفمبر: "لا، لا أعتقد ذلك .. سيكون ذلك هو الأمر. لا أرى ذلك على الإطلاق"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وأضاف ترامب في المقابلة أنه لم يعقد أي صفقات مع أي شخص بشأن المناصب في إدارته القادمة إذا أعيد انتخابه.

وسُئل الرئيس السابق عن المناصب المحددة التي يعتقد أن روبرت إف كينيدي جونيور وتولسي جابارد وإيلون ماسك سيشغلونها إذا أعيد انتخابه. وقال ترامب: "سيحقق بوبي (كينيدي) نجاحا كبيرا في مجال الصحة والبيئة".

وذكر ترامب مرة أخرى إنه يعتقد أن خطاب منافسته نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وديمقراطيين بارزين آخرين، بمن فيهم هيلاري كلينتون، ألهم محاولات اغتياله.

وسُئل ترامب: "لقد وصفتك هاريس وحملتها بالتهديد الوجودي والخطر وقالت إنك ستكون دكتاتورًا وبعد المحاولة الثانية (لاغتيالك) على التوالي، قالت هيلاري كلينتون إنك خطر على البلاد والعالم. هل تلوم هذا النوع من الخطاب بأي شكل من الأشكال على إلهام محاولات الاغتيال أم تعتقد أنه غير ذي صلة تماما؟".

وقتها، قال ترامب: "حسنا، نعم، والكثير من الناس يقولون ذلك. ولكن الأهم من ذلك أنه في الحقيقة العكس تمامًا: إنهم خطر".

وسُئل ترامب عن كيفية بقائه بصحة جيدة، فقال: "حسنًا، اعتدت أن ألعب الجولف قليلاً مما أعطاني ذلك، لذا لا أعرف، لكن يبدو أنها رياضة خطيرة للغاية في الماضي... أحاول أن أتناول الطعام بشكل صحيح. أحاول، وأبذل قصارى جهدي".

وعندما قاطعته شيريل أتكيسون بالقول: "اعتقدت أنك تناولت الهامبرجر"، أوضح: "أفعل، لكن الهامبرجر المناسب. لكنني أحب، ربما، كل الطعام الخطأ. ولكن بعد ذلك أقول، هل يعرف أحد ما هو الطعام الصحي؟ لدي أشخاص يحاضرونني لسنوات، أوه، لا تأكل هذا، لا تأكل ذلك. لقد رحلوا. لقد ماتوا منذ فترة طويلة، وها أنا ذا".