مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق.

وأوضحت محافظة القدس، في بيان لها نقلته وكالة «وفا»، أن مخابرات الاحتلال استدعت المحافظ غيث، للتحقيق معه في مركز التحقيق المعروف بـ«المسكوبية».

يُذكر أن غيث خضع لخمسة قرارات عسكرية بحقه منذ توليه مهامه كمحافظ للقدس عام 2018، إضافة إلى قرار سادس بالحبس المنزلي منذ أكثر من عامين، وحتى الآن تجددت جميعها بشكل دوري ومنتظم.

وفي وقت سابق، اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، وجولات استفزازية في باحاته.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023 من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه عرقلة دخولهم.

واقتحم أكثر من 46293 مستعمرا المسجد الأقصى في الفترة ما بين السابع من أكتوبر 2023، والثامن من سبتمبر الجاري.