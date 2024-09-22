 حرب غزة.. قوات الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم الفارعة وتعتقله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. قوات الاحتلال تعتدي على شاب من مخيم الفارعة وتعتقله

وفا
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 6:01 ص

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على مواطن من مخيم الفارعة جنوب طوباس واعتقلته.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب عوض محمد قاقوني (27 عاما) خلال تواجده في منطقة العوجا قرب أريحا واعتقلته


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