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اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، على مواطن من مخيم الفارعة جنوب طوباس واعتقلته.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب عوض محمد قاقوني (27 عاما) خلال تواجده في منطقة العوجا قرب أريحا واعتقلته