مراسل إكسترا نيوز: دخول 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

كشف أحمد عبد الرازق مراسل قناة «إكسترا نيوز»، من أمام معبر رفح، عن آخر تطورات الأوضاع داخل قطاع غزة، وعن تعنت الاحتلال الإسرائيلي في دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال في تغطية حية من أمام المعبر، اليوم الأحد، إن الأمطار سقطت طيلة ليلة أمس، وحتى الصباح على خيام اللاجئين، طبقًا لتوقعات الأرصاد التي توقعت أن يضرب منخفض جوي القطاع هذا الأسبوع.

وذكر أن «هناك 100 ألف خيمة بحاجة إلى التغيير العاجل والفوري، جراء تداعيات سقوط الأمطار».

وأشار إلى دخول 50 شاحنة مساعدات عبر البوابة الجانبية لمنفذ رفح البري صوب معبر كرم أبو سالم، منوهًا أنه «من إجمالي الشاحنات التي تدخل يتم رفض ما يقترب من 50% منها».

وتابع: «في تقرير نوعى لمكتب الأمم المتحدة لشئون الإنسانية الذى صدر أول أمس، تحدث على أن هناك مئات الآلاف تم حصرهم في مساحة 47 كيلو، أي ما يعادى 13% من مساحة غزة بجنوب ووسط القطاع، وتحدث التقرير عن صعوبة الوصول المساعدات إلى مستحقيها؛ بسبب العراقيل والتعنت الذى تضعه قوات الاحتلال الإسرائيلي».