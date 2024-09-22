الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن دور تل أبيب في هجمات البيجر

نفى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الأحد، تورط إسرائيل في هجمات أجهزة «البيجر» التي وقعت في لبنان.

ورداً على سؤال «سكاي نيوز» البريطانية لـ هرتسوج، عما إذا كانت إسرائيل مسئولة عن هجمات البيجر واللاسلكي التي وقعت هذا الأسبوع في لبنان، قال إنه «يرفض جملة وتفصيلا أي صلة بهذه العملية».

وأضاف: «هناك العديد من أعداء حزب الله هناك، حزب الله يخنق ويدمر ويحدث الفوضى في لبنان مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله».

وأكمل: «نحن نوضح أنه يتعين علينا أن نتحرك.. كما ستفعل أي دولة عادية، كبريطانيا، أو أي دولة أخرى ذات سيادة من أجل الدفاع عن شعبها».

وردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط، أشار هرتسوج إلى أن إسرائيل في «وضع خطير»، قائلًا إن «هناك من الواضح احتمال التصعيد بشكل كبير».

وبشأن ما إذا كانت إسرائيل الآن في حالة حرب مع لبنان، واصل: «إسرائيل ليست مهتمة بالحرب مع لبنان. لا نريد أن ندخل في حرب مع لبنان، لكن لبنان اختطفته منظمة إرهابية هي حزب الله»، وفقًا لتعبيره.

ثم رفع هرتسوج، صورة نشرها الجيش الإسرائيلي تظهر القادة العسكريين لحزب الله، مسلطًا الضوء على أولئك الذين قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية، الجمعة، على بيروت.