نائب محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الخارجة في أول أيام العام الدراسي

أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، جولة تفقدية موسعة شملت عدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 /2025، يرافقها جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقدت مدرسة العبور الابتدائية والثانوية الفنية بنات والسادات الثانوية والمروة الثانوية التجارية، وحرصت على متابعة فصول التعليم المزدوج والتي تم افتتاحها هذا العام لأول مرة بتخصصي السكرتارية الطبية وفني ملابس جاهزة.

وأشار إلى الاهتمام بربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وتأهيل طلابه؛ لتحقيق ميزة تنافسية بين خريجيه، وعرض التجارب الناجحة في مجالات التدريب الفني على مستوى الجمهورية لتطبيقها في المحافظة، وإكساب الطلاب المهارات الفنية من خلال محاكاة ومعايشة هذه التجارب.

وشددت نائب المحافظ، خلال الجولة، على مرور لجان المتابعة اليومية؛ للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية بالمدارس، وتوعية أولياء الأمور والطلاب بطرق مكافحة العدوى من الأمراض الموسمية، والتأكد من الالتزام بالزي المدرسي وأعمال النظافة، وتخصيص حصص تعريفية بالمدارس عن تاريخ المحافظة وأهم المشروعات والمبادرات الرئاسية المُنفذة.