وزير الدفاع الأوكراني: الغرب تعهد بتقديم أموال لصنع الصواريخ والطائرات المسيرة

قال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عميروف، إن حلفاء أوكرانيا الغربيين تعهدوا بتقديم الأموال للبلاد لصنع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال عميروف، في حديث لقناة "رادا" التليفزيونية الأوكرانية، "قمنا بتطوير برنامج صواريخ قوي للغاية. وتبادلناه بالفعل مع شركائنا وننتظر لنرى مقدار الدعم الذي سيقدمونه لقدراتنا على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف عميروف "لقد منحونا بالفعل موافقتهم، أنهم سيمولونه، وهي موافقة شفهية حتى الآن، وننتظر ردودا مكتوبة نهائية من شركائنا في المستقبل القريب".

كان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في 6 أغسطس الماضي، إن بلاده خصصت أموالا إضافية لبرنامجها الصاروخي.