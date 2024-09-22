أكد وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، أن الوضع الاقتصادي في لبنان "دقيق للغاية"، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية على لبنان "فاقمت الأعباء والمخاطر وزادت أكثر من شدة الانهيار"، نظرًا لتكلفتها الباهظة وتزامنها مع ظروف اقتصادية صعبة يمر بها لبنان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ "القاهرة الإخبارية" مساء الأحد، إنه لا توجد دولة في العالم تواجه الضغط الاقتصادي الذي تواجه لبنان وتستطيع أن تصمد وتستقبل في الوقت نفسه 4 آلاف جريح في ساعة واحدة، يحتاجون إلى عمليات دقيقة في العيون والأيدي والأرجل، في أعقاب انفجار أجهزة البيجر".

وأضاف سلام: "نحن في مشوار صمود، نتوكل فيه على الله ودعم الدول الصديقة التي لم تتركنا وحدنا حتى اليوم"، محذرا من أن "استمرار الحرب سيستنزف ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، وسيأخذنا إلى مكان صعب"

وشدد على أن لبنان دفع أثمانا باهظة على مدى عقود طويلة في هذه الحرب التي يبدو أنها طويلة ومستمرة، و"فواتيرها الاقتصادية على لبنان ستكون غالية للغاية".