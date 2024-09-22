الشرطة الألمانية تلاحق طفلا رفع العلم الفلسطيني خلال تظاهرة منددة بالحرب على غزة

أثارت حادثة ملاحقة الشرطة الألمانية لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، استنكار العديد من النشطاء بعدما قام برفع العلم الفلسطيني خلال تظاهرة منددة بالحرب على غزة.



ووقعت الحادثة في إحدى المدن الألمانية يوم السبت، حيث قامت الشرطة بتفريق التظاهرة وبدأت بملاحقة الطفل.



وأثار ذلك استنكار العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قاموا بالصراخ على الشرطة والدفاع عن الطفل.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التضييق على التظاهرات المؤيدة لفلسطين في عدة دول أوروبية، وسط انتقادات حول تقييد حرية التعبير والتظاهر السلمي.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة مخلفة أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.