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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة من مدينة نابلس

وكالات
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 10:30 ص

اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي «مستعربون»، اليوم الأحد، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن مستعربين اقتحموا حوش المسلماني في البلدة القديمة، وسط إطلاق للقنابل الدخانية والصوت باتجاه المواطنين، ووصول المزيد من التعزيزات من قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا» بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معاذ خليل حسن زين من بلدة يطا بعد مداهمة منزله، كما فتشت عدة منازل بالبلدة وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن خالد أبو حماد في مخيم الفوار، ومنزل حسن عيسى البطاط في بلدة الظاهرية جنوبا، وفتشتهما.

وفي سياق متصل، تسببت قوات الاحتلال بانقلاب مركبة وإصابة سائقها بجروح في يطا، بعد مطاردتها.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل المخيمات ونكلت بالمواطنين، وأغلقت البوابات الحديدية، ومداخل البلدات ومدينة الخليل، وأعاقت حركة المواطنين.


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