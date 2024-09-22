 محافظ أسوان: لا إلغاء لأي فوج سياحي.. وأحمد موسى يطالب بمحاسبة مروجي شائعات الوفيات - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: لا إلغاء لأي فوج سياحي.. وأحمد موسى يطالب بمحاسبة مروجي شائعات الوفيات

محمد شعبان
نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 11:34 م

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة مقبلة على موسم سياحي جديد يبدأ الجمعة المقبلة، معلنا أن "حجوزات الفنادق والمراكب السياحية تسير بشكل طبيعي، ولم يتم إلغاء أي فوج سياحي، والمراكب محجوزة بالكامل لمدة شهر ونصف".

واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد، الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن أعداد الوفيات والكوليرا في منطقتي أبو الريش ودراو، متسائلا: "لمصلحة من؟ رفقا بأنفسنا وبالناس وبوطننا".

وتابع: "للأسف، كل ذلك سعيا وراء الترند، لا أستطيع تخيل شخص يجلس في القاهرة أو الإسكندرية أو في الخارج، ويكتب أشياء غير صحيحة عن أسوان، تعالوا وقابلوا الناس، والله هذا الكلام عار تمامًا من الصحة".

من جانبه، طالب الإعلامي أحمد موسى، المستشار محمد شوقي النائب العام بـ "اتخاذ إجراءات عاجلة ضد من روجوا لأمور غير صحيحة عن أسوان، ونشروا أرقام وفيات وأوضاعا ليس لها علاقة بأرض الواقع"، معقبا: "بنواجه أزمات من كل مكان محدش ياجي كمان ويعملوا شعللة في البلد وتخويف للناس".

وطمأن محافظ أسوان المواطنين، مؤكدا أن الموقف الراهن "طارئ"، مضيفا أنه سيتم إصدار بيان واف يوضح جميع الأمور خلال 24 ساعة أو 48 ساعة بحد أقصى.

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