ساعر يبلغ نتنياهو برفضه عرض منصب وزير الأمن الإسرائيلي

أعلن زعيم حزب "الأمل الجديد" والعضو السابق في حزب الليكود جدعون ساعر مساء اليوم السبت رفض عرض منصب وزير الأمن الإسرائيلي الذي اقترحه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال ساعر: "سأقوم دائما بتعزيز إسرائيل، ولن أكون أبدا من بين أولئك الذين يضعفونها".



وأضاف أنه يرى من غير المناسب أن يكون هناك وزير أمن "رف" جاهز لتولي المسؤولية، في حين يشغل يوآف غالانت هذا المنصب الحاسم حاليا.

ويبدو أن هذا التصريح يشير إلى انتقادات حول إمكانية تعيينه، حيث لا يتمتع ساعر بخبرة أمنية كبيرة. وأثارت أنباء هذا العرض، التي صدرت "قبل نحو أسبوع"، ضجة سياسية وشعبية.

وندد النقاد بمحاولة نتنياهو استبدال وزير الأمن في خضم الصراع، مما سلط الضوء على التوترات المستمرة بين رئيس الوزراء وغالانت. حيث تم إقالة الأخير لفترة وجيزة في مارس من عام 2023، مما يوضح العلاقة المضطربة بالفعل.