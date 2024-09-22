حادث إطلاق نار جماعي بولاية ألاباما الأمريكية يودي بحياة 4 أشخاص

أودى حادث إطلاق نار جماعي، في وقت مبكر، الأحد، بحياة 4 أشخاص، فيما أصيب 18 على الأقل، حسبما أعلنت الشرطة بمدينة برمنجهام في ولاية ألاباما الأمريكية.

وأفادت الشرطة بأن الحادث وقع في ساعة مبكرة صباح الأحد، في منطقة شعبية للاحتفالات الليلية في برمنجهام، حيث وقع العديد من الضحايا في تبادل إطلاق النار، ولم يتم القبض على أحد على الفور، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وقال الضابط ترومان فيتزجيرالد، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن حادث إطلاق النار وقع بعد الساعة 11 من مساء السبت بالتوقيت المحلي، (4:00 صباح الأحد بتوقيت جرينتش) في منطقة الترفيه Five Points South في المدينة.

ووجد الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث، رجلين وامرأة على الرصيف مصابين بجروح طلقات نارية، وأُعلن وفاتهم لاحقاً. وقال فيتزجيرالد، إن ضحية أخرى لطلق ناري لقيت مصرعها في المستشفى.

وأشار فيتزجيرالد، إلى أن تحقيقاً أولياً أظهر أن «مشتبهاً بهم متعددين أطلقوا النار على مجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين كانوا بالخارج في منطقة عامة».

وتابع: «يعتقد المحققون أن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، ونشأ عن حادثة معزولة حيث وقع العديد من الضحايا في تبادل إطلاق النار»، دون تفاصيل إضافية.