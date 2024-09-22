روسيا تعرقل خطة إصلاح للأمم المتحدة في قمة المستقبل في نيويورك

تعرقل روسيا اعتماد خطة إصلاح للأمم المتحدة في قمة المستقبل في نيويورك، والتي كان من المتوقع في السابق أن يتم اعتمادها بالإجماع من جانب جميع الدول الـ193.

وطلب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إدخال تعديل على نص خطة الإصلاح، التي تولت ألمانيا الإشراف على صياغتها في الأمم المتحدة.

وأضاف أنه من غير ذلك فإن روسيا سوف تنأى بنفسها عن إجماع الآراء.

وقال فيرشينين "إذا لم يتم تضمين تعديلنا في نص الخطة، فإننا سننأي بأنفسنا أيضا عن إجماع الآراء حول هذه الخطة."

وبذلك يبدو أن التبني المشترك للوثيقة أصبح خارج الحسبان. وأوضح فيرشينين أن الدول التي لم تكن راضية عن الاتفاق لم يتم منحها الفرصة لإجراء مزيد من المفاوضات حول الاتفاق.



