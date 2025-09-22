تسبب إضراب عام في إيطاليا للتضامن مع شعب غزة في حدوث اضطرابات واسعة، اليوم الاثنين، مما أدى إلى تأخير القطارات وإعاقة حركة المواصلات العامة بالمدن الكبرى، بينما أسفرت اشتباكات في ميلانو عن إصابة العشرات.

وفي ميلانو، أسفرت المواجهات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين والشرطة عن إصابة 60 من رجال الشرطة على الأقل، تم نقل 23 منهم إلى المستشفى، وفقا لتقارير الشرطة.

ولم يتوفر على الفور عدد المصابين من المتظاهرين، فيما أعلنت السلطات اعتقال 10 أشخاص على الأقل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بعض خطوط السكك الحديدية تأخرت لأكثر من ساعة، ولم تعمل المواصلات العامة إلا بصورة جزئية في العديد من المراكز الحضرية.

وأعلنت المدارس والجامعات، ومن بينها تلك الموجودة في تورينو، إغلاق أبوابها، بينما تم تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في عدد من المدن.

واندلعت الاضطرابات في أعقاب مظاهرة نظمت في إطار إضراب عام للتضامن مع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن مجموعة من المتظاهرين حاولت اقتحام محطة القطارات الرئيسية في ميلانو، فيما استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع. ولم يتضح بعد حجم الأضرار.

وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، عبر منصة إكس "عنف وتدمير لا علاقة لهما بالتضامن، ولن يغيرا شيئا في حياة شعب غزة".

وأضافت ميلوني، "بل ستكون لهذا عواقب وخيمة على المواطنين الإيطاليين، الذين سينتهي بهم المطاف إلى المعاناة ودفع ثمن الأضرار التي سببها هؤلاء البلطجية".

كما تم تنظيم مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في مدن إيطالية أخرى، شارك فيها عشرات الآلاف.

وفي روما، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 50 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع في التظاهرات.

ودعت نقابة عمال النقل إلى تنظيم الإضراب، احتجاجا على ما وصفته بـ"الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة"، وللمطالبة بـ"فرض عقوبات على إسرائيل".

ولم تنضم النقابات العمالية الرئيسية في إيطاليا إلى الإضراب.