رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب إقامة دولة فلسطين ذات السيادة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إن المجتمع الدولي يعمل الآن على تنفيذ خطوات ملموسة لا يمكن الرجوع عنها لتحقيق حل الدولتين.

وأضافت خلال مؤتمر "حل الدولتين": "نحن بحاجة إلى وقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار، وعلى إسرائيل أن تسهل وصول المساعدات إلى غزة دون قيود أو شروط، وبينما الوضع في غزة غير مقبول، فإن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يقوضان فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابعت: "يجب إقامة دولة فلسطين ذات السيادة، والقابلة للحياة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل وتحظى بتأييد دولي".