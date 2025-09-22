 تايوان.. تعطّل النقل الداخلي وإلغاء الرحلات الجوية والبحرية بسبب إعصار راجاسا - بوابة الشروق
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:33 ص القاهرة
تايوان.. تعطّل النقل الداخلي وإلغاء الرحلات الجوية والبحرية بسبب إعصار راجاسا

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2025 - 11:14 ص

تسبب إعصار راجاسا في تعطيل حركة النقل الداخلي بتايوان، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى الجزر النائية بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الاثنين، بأن قد تم تعليق 88 من خدمات العبارات التي تتحرك في 13 مسارا، بحسب ما أعلنته شركات النقل المحلية وسلطات النقل.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركتا "يو إن آي إيروايز" و"ماندرين إيرلاينز" إلغاء جميع الرحلات التي كانت مقررة بعد الساعة 12 ظهرا بين تايوان والجزر الساحلية، بينما تم تعليق الرحلات الجوية إلى هوالين وتايتونج في شرق تايوان طوال اليوم.

نصحت الشركتان المسافرين بالتحقق من التحديثات عبر الإنترنت قبل التوجه إلى المطار.


