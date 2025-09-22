• المعرض اسمه "قطرة قطرة - أزرق بصفر نفايات" ويسلط الضوء على أهمية المياه..

برعاية سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، تحتضن مدينة نيويورك الأمريكية معرضا عن مكافحة نفايات البحار باسم "قطرة قطرة - أزرق بصفر نفايات".

وذكرت وزارة البيئة التركية، في بيان الاثنين، أن الوزير مراد قوروم يشارك السيدة أردوغان في افتتاح المعرض على هامش زيارتهما إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين 23 و29 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن افتتاح المعرض الذي يحمل شعار "هل أنت على دراية باللون الأزرق؟"، يتضمن عرض أعمال بصرية وصوتية تسلط الضوء على أهمية المياه.

وفي إطار الحدث من المنتظر أن تطلع تركيا الرأي العام العالمي على جهودها في حماية الموارد المائية في مختلف البحيرات والأحواض المائية والخلجان في البلاد.

وتشارك أمينة أردوغان، في العديد من الفعاليات الإنسانية والبيئية خلال زيارتها إلى نيويورك، برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبصفتها رئيسة المجلس الاستشاري للشخصيات الرفيعة بمبادرة الأمم المتحدة بمشروع "صفر نفايات"، تعقد أردوغان أيضا لقاءات مع عقيلات القادة المشاركين في اجتماعات الدورة 80 للجمعية العامة الأممية.

وأطلقت تركيا مشروع "صفر نفايات" عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلّفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها من المنبع، بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60 بالمئة في 2030.

ومنتصف ديسمبر 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات"، الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.