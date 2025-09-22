صحة غزة: 65,344 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 شهيدًا، و220 إصابة جديدة.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,344 شهيدًا و166,795 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وبحسب البيان، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,785 شهيدًا و 54,754 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش خلال الـ24 ساعة الماضية لم تُسجل أي حالة استشهاد جراء المساعدات، فيما بلغ عدد الإصابات 23 إصابة.

ويبلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,523 شهيدًا وأكثر من 18,496 إصابة.