تفاهم بين المغرب والهند لتعزيز التعاون بالصناعات الدفاعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع المغرب والهند، الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والأمن والدفاع السيبرانيين، والصناعات الدفاعية.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع المغربية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ووقع الاتفاقية وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي، ونظيره الهندي راجناث سينغ الذي حل بالرباط برفقة وفد رفيع الأحد، في زيارة غير معلنة المدة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية "تهدف أيضا إلى التعاون في مجال الصحة العسكرية، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإحداث آلية مشتركة لتتبع وتنسيق أنشطة التعاون المتفق عليها".

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال الدفاع، لا سيما فيما يتعلق بصناعة الدفاع.

وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.

هذا التوجه برز من خلال اتفاقيات تجمع البلد الإفريقي مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر 2024 مع شركة "تاتا غروب" الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع بالمغرب.