مجلس عالمي يدعو إلى تبني أفكار جديدة لمواجهة شلل الأطفال

في الوقت الذي سجلت فيه باكستان 26 حالة جديدة من شلل الأطفال هذا العام، أصدر مجلس المراقبة العالمي لاستئصال شلل الأطفال تحذيرا صارما من مغبة فشل جهود استئصال المرض.

وأفاد مجلس المراقبة المستقل لاستئصال شلل الأطفال، في أحدث تقرير له، بأنه بعد 37 عاما وإنفاق 22 مليار دولار، وصل العالم إلى "نقطة تحول" حيث بدأت الأساليب التقليدية تحقق نتائج متناقصة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وانتقد مجلس المراقبة المستقل الأساليب التقليدية فى مواجهة المرض، داعيا إلى تبني أفكار جديدة وتحمل الدول لمسؤوليات واضحة لتحقيق النجاح.

وفي رسالة موجهة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال رئيس مجلس المراقبة المستقل السير ليام دونالدسون إن التقرير المعنون "جبل الزجاج" يأتي خلال منعطف خطير.

وجاء في رسالة دونالدسون: "إن تزامن استمرار انتشار الفيروس، والاضطرابات الجيوسياسية غير المسبوقة، والقيود المالية الشديدة قد خلق ظروفا تهدد بشكل جوهري استمرار بقاء البرنامج ونجاحه."

ولفت إلى أن التفاؤل المبكر في 2023 قد تلاشى وحل محله "الواقع الصارخ لانتشار الفيروس من جديد"، مع عودة انتشار الفيروس في المكامن التاريخية للفيروس – في إشارة إلى باكستان وأفغانستان.

وأضاف مجلس المراقبة المستقل، الذي يمثل الوكالات المانحة الدولية، أن تبني أفكار جديدة، والشجاعة المؤسسية، والواقعية الاستراتيجية، وتحمل الدول لمسؤولياتها بوضوح، يمثل الطريق الوحيد لضمان النجاح.