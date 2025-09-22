ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى إيقاظ العديد من السكان، فيما ذكر أكثر من 22 ألف شخص أنهم شعروا به، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة، إن الزلزال وقع شرق-جنوب شرق بيركلي مباشرة، قبيل الساعة الثالثة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي.

وأوضح أشخاص عبر الإنترنت أنهم شعروا باهتزاز منازلهم.

وأعلنت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو، عبر منصة إكس، "تزايد عدد المكالمات الواردة إلى خدمة الطوارئ 911 من أشخاص شعروا بالهزة، لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في سان فرانسيسكو حتى الآن".

وتابع عمدة سان فرانسيسكو، دان لوري، عبر الإنترنت، أن "فرق الطوارئ تقوم بتقييم أي تأثير على مدينتنا، وسنصدر تحديثا في وقت لاحق خلال اليوم".

وقال مذيع الأخبار في قناة "كيه تي في يو" التليفزيونية، ديف كلارك، إن "الأشياء كانت تهتز في غرفة الأخبار. لقد فاجأ الأمر الجميع".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الزلزال شعر به السكان حتى مدينة ساليناس في أقصى الجنوب، على بعد نحو 161 كيلومترا (160 ميلا) من بيركلي.