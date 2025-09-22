ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة استطلاع روسية من طراز إيل-20 إم

أفادت صحيفة Handelsblatt بأن القوات الجوية الألمانية أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز يوروفايتر بعد ظهور طائرة استطلاع روسية من طراز "إيل-20إم" فوق مياه بحر البلطيق.



ونقلت الصحيفة عن السلطات الألمانية، زعمها بأن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تحلق بدون خطة طيران ولم ترد على محاولات الاتصال بها.



في الفترة الأخيرة انتشرت في بعض الدول الأوروبية هستيريا قوية حول انتهاكات روسية مزعومة لمجالاتها الجوية. على سبيل المثال زعم رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في 10 سبتمبر أنه تم إسقاط طائرات مسيرة فوق بلاده مدعيا أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي أدلة على ذلك. وفي 19 سبتمبر، اتهمت بولندا الجانب الروسي بانتهاك منطقتها الاقتصادية الخالصة، وزعمت بأن مقاتلات روسية من طراز ميغ-31 على ارتفاع منخفض فوق منصة الحفر بتروبالتيك في بحر البلطيق.

وفي يوم الجمعة الماضي، زعمت السلطات الإستونية بأن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ-31 دخلت مجالها الجوي صباح يوم 19 سبتمبر وبقيت هناك فترة 12 دقيقة.

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسي كل هذه المزاعم، وأكدت أن الطائرات الحربية خلال تنفيذها لمهامها فوق المياه الدولية، تلتزم بشكل تام بقواعد استخدام المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود أي دولة أخرى.