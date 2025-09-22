مقتل 3 متحولات جنسيا بكراتشي في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، إن ثلاثة نساء متحولات جنسيا قتلن برصاص مسلحين على مشارف كراتشي، أكبر مدينة باكستانية، قبل فرارهم من الموقع، مما يلقي الضوء على المخاطر التي يتعرض لها ذلك المجتمع عبر البلاد.

وعُثر على جثامين الضحايا على جانب طريق أمس الأحد. وقال مسؤول الشرطة جاويد أبرو إن الرصاص أطلق على الثلاثة من مسافة قريبة ولاحقا جرى دفن الضحايا في إحدى المقابر المحلية.

وأضاف أبرو أن الدافع لم يتضح على الفور وجاري البحث عن القتلة.

وأدان رئيس وزراء إقليم السند، مراد علي شاه، قتل المتحولات وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وغالبا ما يتعرض المتحولون جنسيا في باكستان ذات الأغلبية المسلمة، لانتهاكات. كما أنهم بين ضحايا ما يطلق عليهم جرائم قتل الشرف التي ينفذها الأقارب لمعاقبتهم على تجاوزاتهم الجنسية المزعومة.

اعترفت المحكمة العليا الباكستانية بالمتحولين جنسياً كجنس ثالث، وهو ما يوفر لهم من الناحية النظرية الحماية القانونية، لكن التمييز لا يزال منتشرا.

وأصدر البرلمان الباكستاني في 2018 قانونا لتأمين الحقوق الأساسية للأشخاص المتحولين جنسيا، بما في ذلك الاعتراف القانوني بالجنس، ولكن النشطاء يقولون إن الوصمة الاجتماعية والعنف لا يزالان قائمين.