العفو الدولية تحث قيس سعيد على استكمال الإصلاحات لحماية حقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، إلى الالتزام باستكمال الإصلاحات لتعزيز الحماية لحقوق الإنسان عشية أدائه اليمين الدستورية في البرلمان غدا الاربعاء.

وطالبت المنظمة الرئيس المنتخب بأن يضع على وجه السرعة حدا للانتهاكات التي تقترف باسم الأمن، بما في ذلك الاستخدام التعسفي لإجراءات الطوارئ السارية في البلاد منذ الهجوم الإرهابي في تشرين ثان/نوفمبر 2015.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "أمام الرئيس قيس سعيد فرصة بالغة الأهمية لاتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات المتوقفة، وإثبات التزامه بحقوق الإنسان".

ودعت المنظمة الرئيس قيس سعيد إلى الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتقصي عن انتهاكات الماضي في إطار العدالة الانتقالية.

وكانت الهيئة نشرت بالفعل في ديسمبر 2018 توصيات بحماية الحق في الحياة ومنع التعذيب وإصلاح المؤسسات والشفافية في الحكم لكن حتى اليوم لم ينشر تقرير الهيئة في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، وفقا لما يقتضيه القانون.

وذكرت هبة مرايف "من أجل تضميد جراح الماضي، يجب أن يحصل الضحايا على تعويض، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والحيلولة دون تكرارها".

وحثت المنظمة على التسريع في انتخاب الأعضاء الباقين من المحكمة الدستورية المعلقة منذ نحو ثلاث سنوات، والإبقاء على التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه "على الرغم من عدم تنفيذ أي عمليات إعدام في تونس منذ 1991، إلا أن المحاكم تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لا سيما في قضايا مكافحة الإرهاب".

وتابعت "كمسألة ذات أولوية، تدعو منظمة العفو الدولية الرئيس إلى الإبقاء على تعليق تونس لعقوبة الإعدام، بهدف العمل على إلغاء هذه العقوبة تماما".

وفاز قيس سعيد بمنصب الرئاسة كمرشح مستقل ضد منافسه رئيس حزب "قلب تونس" رجل الأعمال وقطب الاعلام نبيل القروي، بحصوله على نسبة أصوات فاقت 72 بالمئة.

وسعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا، وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.