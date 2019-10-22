لجنة وزارية تبحث سبل حل أزمة المواصلات بالخرطوم

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أكدت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات في السودان، أهمية الإسراع في صيانة الطرق الرئيسية، وإزالة المخالفات والظواهر السلبية، والاستمرار في تكثيف الرقابة للمساعدة في حل أزمة المواصلات.

وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء، اجتماعا في مجلس الوزراء، برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، الرئيس المناوب للجنة.

واستعرض الاجتماع ورقة عمل تضمنت مقترحات معالجة أزمة المواصلات في الخرطوم، تمثلت في العمل على الاستفادة من مخرجات ورش العمل التي سيتم عقدها حول المواصلات لتشخيص الأزمة ومعالجتها.

وأكد الاجتماع ضرورة زيادة أسطول الحافلات العاملة في شركة "مواصلات ولاية الخرطوم"، فضلا عن زيادة القوى العاملة من شرطة المرور بالولاية، لتنظيم العمل بمرآب المواصلات.

كما شدد على ضرورة مراجعة توزيع خطوط النقل، واستكمال الترتيبات اللازمة لتشغيل القطارات، للمساهمة في تخفيف حدة أزمة المواصلات.