مفوض شؤون الجيش بالبرلمان الألماني يتشكك في مقترح وزيرة الدفاع بشأن سوريا

أعرب مفوض البرلمان الألماني لشؤون الجيش، هانز-بيتر بارتلس، عن تشككه إزاء مقترح وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، بشأن إقامة منطقة حماية دولية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، ومشاركة محتملة للقوات الألمانية في مثل هذه المهمة.

وقال بارتلس في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "الجيش الألماني لا يتهافت على مهام إضافية، هناك بالفعل حاليا 17 ألف جندي ألماني يشاركون في مهام دولية، من أفغانستان حتى قوة الاستجابة التابعة للناتو".

وبحسب بيانات بارتلس، فإنه من الممكن أن تضع ألمانيا أولويات أخرى، "لكن لا تزال طبيعة هذه المهمة غير محسومة تماما، وهل سيشارك فيها الاتحاد الأوروبي أم الناتو أم الأمم المتحدة؟".

وكانت كرامب-كارنباور اقترحت على خلفية التوغل العسكري التركي في شمال سوريا إقامة منطقة أمنية دولية هناك.

وتعتزم الوزيرة طرح هذا المقترح على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين.