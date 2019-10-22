نانسي بيلوسي تصدر توضيحا بشأن ابتزاز ترامب لأوكرانيا

أصدرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الاغلبية الديمقراطية توضيحا لما اسمته "ابتزاز" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعماء أوكرانيا بهدف تحقيق مكاسب شخصية لنفسه، وذلك في ظل سعى الديمقراطيين لإجراء تحقيق يهدف لعزل الرئيس.

وتأتي الوثيقة التي تتألف من أربع صفحات، والتي تحدد قضية نواب المعارضة ضد الرئيس، قبيل إدلاء مسؤولي إدارة ترامب بإفادات سرية خلف أبواب مغلقة على مدى أسبوع ، فيما يواصل الديمقراطيون التحقيق الذي يستهدف عزل الرئيس.

ولم يقدم بيان بيلوسي معلومات جديدة لكنه يسلط الضوء عن مسار الهجوم على الرئيس.

ومن المقرر أن يدلى القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا بيل تايلور بإفادة أمام النواب الأمريكيين اليوم الثلاثاء.

وتحتل رسائل تايلور النصية إلى مسؤولي البيت الأبيض، والتي قال فيها "أعتقد أنه من الجنون رهن مساعدات أمنية بالحصول على مساعدة في حملة سياسية"، جزءا محوريا من تحقيق عزل ترامب.

ويبحث التحقيق في الجهود المحتملة التي بذلها ترامب لحجب مساعدات عسكرية من أجل الضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق مع جو بادين، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة 2020 .