ضبط 20 أجنبيا تسللوا للبلاد بطريقة غير شرعية بأسوان



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 20 شخصا يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد 20 شخصا يحملون جنسية عدد من الدول الأجنبية، بدائرة مركز شرطة كومبو بمديرية أمن أسوان، تمكنوا من الدخول للبلاد "تسلل" بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم ضبطهم وعددهم 20 شخصا وبمناقشتهم اعترف بقيام (أحد الأشخاص – جاري تحديده وضبطه) بتهريبهم.

وأمكن تحديد السيارة التي استقلها المضبوطين بتكثيف الجهود الأمنية تم ضبط قائدها "سائق" مقيم بدائرة مركز شرطة كومبو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد العناصر القائمة على التهريب.



