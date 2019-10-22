يسيتش: مواجهة الجزيرة الإماراتي صعبة وهدفنا مصالحة جماهير الإسماعيلي

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أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى المصري على صعوبة المواجهة أمام الجزيرة الإماراتي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وقال ميودراج يسيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء :"جاهزون لتلك المباراة، لا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية بالإضافة للاعبيه المحترفين".

وأضاف :"حرصنا علي دراسة كل كبيرة وصغيرة بالمنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لديه".

وأوضح:" سنتغلب على الغيابات التي نعاني منها من خلال المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الفريق".

وتابع :"المشاركة الأساسية للاعب تعتمد على ما يقدمه كل لاعب من مردود في المران، محمد مجدى حارس المرمى قدم مستوى مميز في آخر مباراتين والمنافسة مع محمد فوزي تصب في صالح الفريق".

وقال :"نتطلع لمصالحة جماهيرنا التي ستؤازرنا بشكل كبير في مباراة الغد بعد التعثر المفاجئ امام حرس الحدود بمسابقة الدوري".

وكان الإسماعيلي خسر أمام حرس الحدود صفر / 1 يوم الجمعة الماضي بالدوري المصري الممتاز.