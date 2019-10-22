وفاق سطيف يفاضل بين مدربين أجنبيين لخلافة ماضوي

يفاضل نادي وفاق سطيف الناشط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم بين مدربين أجنبيين لتعيين أحدهما خليفة لخير الدين ماضوي المستقيل قبل 10 أيام.

وكشف فهد حلفاية، رئيس وفاق سطيف في تصريح للإذاعة الجزائرية مساء الاثنين، أنه تحدث مع مدرب فرنسي، ونافش معه إمكانية تدريب وفاق سطيف حتى يونيو المقبل.

وأوضح حلفاية، أن المدرب الفرنسي رفض مقترحه بالتوقيع على العقد مرجئا ذلك إلى غاية معاينته للفريق في المباراة التي تجمعه بضيفه جمعية الشلف، غد الأربعاء، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

كما أوضح أنه دخل في اتصالات أخرى مع مدرب أجنبي آخر لم يكشف عن هويته، تحسبا ربما لفشل المفاوضات مع المدرب الفرنسي.

ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون المدرب الفرنسي هو تيري فروجي، الذي كان أقيل الموسم الماضي من تدريب نادي اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري المحلي.

ويحتل وفاق سطيف المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري وفي رصيده 7 نقاط.