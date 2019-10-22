مطروح: إزالة إشغالات ومصادرة معدات بناء في حملة بشرق ووسط المدينة

قال وليد المعدواي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، إنه تم تنظيم حملة لإزالة إشغالات الطريق من الباعة الجائلين بمناطق شرق ووسط المدينة، وأسفرت عن مصادرة معدات بناء وإشغالات طريق عبارة عن سيارات للباعة ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى نهاء احتلال الارصفة التي تعيق سير المارة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن حملة اليوم الثلاثاء، شملت منطقتي علم الروم والثانوية العسكرية، وذلك في إطار تكثيف الحملات لإزالة الاشغالات وإعادة الانضباط للشارع، مع الحفاظ على حقوق المارة والمظهر الحضاري للمدينة.

من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الانتهاء من أعمال إنارة منطقة الكيلو 5 شرق المدينة، حيث تم وضع خطة لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الانارة بالأحياء بنطاق المدينة طبقًا لجدول زمني محدد، مع العمل على خدمة المواطنين لتقديم خدمة متكاملة للارتقاء بقطاع الإنارة بالمدينة.