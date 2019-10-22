زعيم بارز في تنظيم داعش يسلم نفسه للقوات الأفغانية

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قام زعيم بارز في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بأفغانستان، بتسليم نفسه للقوات الافغانية في إقليم نانجارهار شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية عن بيان صادر عن حكومة الاقليم القول إن "فرايدون" المعروف أيضا باسم "نعمان الباجوري"، قام بتسليم نفسه إلى القوات الافغانية بمنطقة كوت في نانجارهار.

وأضاف البيان أن "فرايدون" كان مسؤولا عن برامج التعليم الخاصة بالجماعة الإرهابية في نانجارهار.

وأضاف البيان أن فرايدون – وهو في الأصل من سكان منطقة كاراباج في كابول- سلم نفسه للقوات الأفغانية بعد إدراكه للحقيقة، وقام بتسليم مسدس وقنبلتين يدويتين إلى القوات الأفغانية.