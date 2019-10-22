رابطة الدوري الجزائري توضح سبب تأجيل كأس السوبر

كشفت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم عن سبب تأجيل كأس السوبر الذي كان يفترض أن يجمع اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري بجاره شباب بلوزداد حامل لقب الكأس في الثاني من نوفمبر المقبل على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.

وقالت الرابطة في بيان توضيحي مساء الإثنين، مكمل للبيان الأول الذي أعلن خبر التأجيل، إن السبب في ذلك يعود لإقامة المباراة التي يلتقي فيها نادي اتلتيك بارادو بضيفه كامبالا سيتي يوم الثالث من نوفمبر المقبل على نفس الملعب في ذهاب الدور الـ32 مكرر لكأس الاتحاد الأفريقي ( كأس الكنفدرالية)، أي غداة كأس السوبر.

واوضحت الرابطة أن لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( كاف) تلزم بتمكين الفريق الزائر بخوض مران على نفس أرضية الملعب للتعرف عليه.

وأشارت الرابطة إلى أن موعد كأس السوبر هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة الذي سيعلن لاحقا.