 شرطة المرافق تُشارك في وقف أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية - بوابة الشروق
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شرطة المرافق تُشارك في وقف أعمال بناء مخالف غرب الإسكندرية

عصام عامر
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:19 م

شاركت شرطة المرافق في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في حملة مكبرة لوقف أعمال بناء مخالف بعقارين أحدهما كائن في 20 زاوية الرجباني، والآخر كائن في 38 شارع وكالة الليمون، بنطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، غرب المحافظة.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد جاء الحملة عقب تلقي حي الجمرك، إشارة من غرفة عمليات المحافظة؛ تُفيد وجود بناء مخالف، فتم إيقافه على الفور، والتحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال المخالفة وأدوات البناء وإيداعها مخازن شرطة المرافق، بحضور النقيب محمد سعيد.

شارك في الحملة رئيس الحي، نجوى أمين، ووحدة التدخل السريع، وإشغال الطريق بالحي، حيث تم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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