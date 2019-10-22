مودريتش يكشف للمرة الأولى عن تفاصيل تتويجه بالكرة الذهبية العام الماضي

كشف لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني للمرة الأولى عن تفاصيل تتويجه بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي متفوقًا عن أبرز منافسيه مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.

وقال لوكا مودريتش في تصريحاته لفرانس فوتبول :" كيف علمت بفوز بالجائزة العام الماضي؟ كنت في لندن، في غرفة الفندق مع زوجتي، عندما رأيت المكالمة، لم أجب أولاً، قلت لزوجتي (مدير فرانس فوتبول يتصل بي ماذا يجب أن أفعل ؟)".

وأضاف :"كنت أعلم أنني إذا فزت بالجائزة، فسوف يتم التواصل معي في ذلك التاريخ، كنت متحمسًا جدًا، عندما رأيت المكالمة لم أكن أريد أن أتسرع، كنت غير متأكد بنسبة 100 ٪ مما كان يحدث".

وأكمل النجم الكرواتي وقائد وصيف كأس العالم الماضية قائلًا :"شعوري عند إبلاغي بالفوز بالجائزة في تلك اللحظة كان لدي شعور مذهل قبل "البكاء"، كانت حقًا "لحظة رائعة" لن أنساها أبدًا".