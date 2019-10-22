موهبة اليونايتد يكشف كيف غير السيتي من أسلوبه في تنفيذ ركلات الجزاء

تحدث ماسون جرينوود، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن طموحاته وآماله في المستقبل وتحديات اللعب مع فريق يونايتد الأول، وذلك بعد توقيعه على عقد جديد مع الشياطين الحمر.

وأكد جرينوود خلال تصريحاته للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه يفضل اللعب بالقدم اليسرى، كما أوضح السبب وراء تسديده ركلات الجزاء بالقدم اليمنى.

وقال :"أفضل اللعب بالقدم اليسرى، لكني أسدد ركلات الجزاء بالقدم اليمنى، فعندما كنت لاعبًا في فريق تحت 13 عامًا أهدرت ركلة جزاء نفذتها بقدمي اليسرى أمام مانشستر سيتي، ومنذ ذلك الحين قررت أن أسدد ركلات الجزاء بالقدم اليمنى".

وأضاف :"لقد لعبت في جميع فرق الصغار والشباب حتى وصلت إلى الفريق الأول، وها أنا أوقع على عقد جديد مع النادي، لا يسعني أن أصف سعادتي الآن، فأنا هنا منذ وقت طويل وهذا ما عملت من أجله طوال الوقت".

وأكمل :"بكل تأكيد، سأسعى لإظهار إمكانياتي الحقيقة للجميع عندما تسنح لي فرصة اللعب، وسأبذل قصارى جهدي في التدريبات من أجل مصلحة الفريق".

وواصل :"لقد كنت ألعب ضد لاعبين أكبر مني في العمر عندما كنت لاعبًا صغيرًا، وشكل هذا تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، أعتقد أن الأمر نفسه يتكرر مع الفريق الأول الآن، وهذه التجربة ساعدتني كثيرًا بالطبع".

وأتم جرينوود تصريحاته قائلًا :"لقد ذهبت إلى ويمبلي لمشاهدة مباراة درع الاتحاد الإنجليزي بين يونايتد وتشيلسي، أتذكر أنني ذهبت إلى الملعب بصحبة والدي وعمي، وكان من الرائع التواجد بين جماهير يونايتد ومشاهدة الفريق يحقق الفوز، الآن، أصبحت لاعبًا في الفريق الأول وتمكنت من تسجيل أول أهدافي أيضًا، وهذا شعور رائع".