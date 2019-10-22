وزير الاقتصاد اللبناني: ألمس جدية في التعامل الحكومي مع أزمات البلاد

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، منصور بطيش، أنه يلمس جدية في التعامل الحكومي مع الأزمة المالية والاقتصادية ومحاولة إنقاذ الأوضاع، معتبرا أن هذا التطور في العمل والجدية الحكومية الحالية يعود الفضل فيه إلى التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن ورقة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة بالأمس، يجب أن تٌنفذ بجدية وأن يتم الالتزام بها، لا سيما في ما يتعلق بإقرار قانون استعادة أموال الدول المنهوبة، وإطلاق المشروعات التنموية على نحو يحفز الاقتصاد المنتج.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعد تملك ترف الإبقاء على موضوع مكافحة الفساد شعارا وعنوانا، مشددا على أن هذا الملف سيتم المضي قدما فيه بصورة سريعة.

ودعا وزير الاقتصاد، جموع اللبنانيين إلى رصد ومتابعة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، لإنجاز ما تعهدت به على ضوء ضغط التظاهرات الشعبية، مؤكدا أن الجميع يريد الوصول إلى بر الأمان الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر الذي لا يتم فقط بالاعتراض وإنما بالعمل والمتابعة.

وقال: "الشارع لكم وأمامكم في كل وقت، فإن قصرت الحكومة هذه المرة بالتزاماتها أو أخلت بها، يمكنكم استعادة حراككم ونبضكم الدائم، لكن البلد يحتاج الى الكثير من العمل وإلى تفعيل المؤسسات لا تعطيلها، وكل يوم تأخير يكلفنا أثمانا باهظة".