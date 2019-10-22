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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الأمن يدعو جنوب السودان إلى تشكيل حكومة شاملة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الأمم المتحدة - واس
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 3:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 3:38 ص

وصل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التي تستعد في غضون ثلاثة أسابيع، لتشكيل حكومة انتقالية جديدة للوحدة الوطنية بين مكونات البلاد السياسية.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات مطولة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ومع الموقعين الآخرين على اتفاق السلام, داعين جميع الأطراف لتشكيل حكومة شاملة.

ودعا المجلس إلى الإسراع بعملية تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، ومواصلة المشاورات بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها، وتشكيل الحكومة الانتقالية الوطنية للوحدة الوطنية التي أعيد تنشيطها بحلول 12 نوفمبر".


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