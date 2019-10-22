اندلاع حريق هائل بقاعة الرياضة بالمنزه في تونس

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اندلع حريق ليل الاثنين/الثلاثاء بصالة الرياضة التابعة للمركب الرياضي بالمنزه في تونس العاصمة، بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.

وطوقت سيارات الشرطة والحماية المدنية القاعة في محاولة لإخماد النيران والسيطرة عليها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزيرة الرياضة سنية بالشيخ أن الحريق اندلع بمخزن الصالة في الطابق السفلي الذي يضم تجهيزات رياضية.

وأعلن التلفزيون الرسمي لاحقا انه تمت السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة.

وانتشرت صور الحريق على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تحدد السلطات أسبابه بعد.

وتعد صالة المنزه المبنية في شكل قبة ضخمة، من اعرق المنشآت الرياضية في تونس ويعود تشييدها مع المركب الرياضي بالمنزه الى عام 1967 بمناسبة احتضان تونس لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وبالإضافة للأحداث الرياضية والتجمعات السياسية احتضنت الصالة حفلات فنية لمطربين عالميين وعرب منهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.