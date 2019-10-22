 نواب بريطانيون يسعون للضغط على الحكومة لتمديد الجدول الزمني لـ«بريكست» - بوابة الشروق
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نواب بريطانيون يسعون للضغط على الحكومة لتمديد الجدول الزمني لـ«بريكست»

د ب ا
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 2:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 2:59 م

من المتوقع أن يحاول أعضاء البرلمان البريطاني إجبار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على تمديد جدوله الزمني المضغوط لتمرير تشريع حاسم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست" اليوم الثلاثاء، في أحدث تهديد لخطته بالخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يصوت نواب مجلس العموم على مشروعي قانونين في وقت لاحق من اليوم.

وتريد حكومة جونسون تمرير اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول بعد غد الخميس، كما أنها تقدمت بمشروع قرار منفصل بشأن الجدول الزمني لمشروع القانون الأول الذي يضم 100 صفحة.

وأشار نواب المعارضة إلى أن البرلمان عادة ما يستغرق ما لا يقل عن 10 أيام لدراسة مشروعات القوانين المماثلة، ويقولون إنه مطلوب منهم الموافقة على" بريكست غير واضح".

وكتب المتحدث باسم شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحزب العمال البريطاني، كير ستارمر، تغريدة قاله فيها "الوزراء يحاولون دفع النواب للموافقة على مشروع قانون من الممكن أن يسبب ضررا كبيرا لبلادنا".

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