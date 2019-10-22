خلية أزمة في تونس تحصر خسائر حريق صالة «القبة» في المنزه

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بدأت خلية أزمة في تونس اليوم الثلاثاء بحصر خسائر الحريق الذي اندلع ليل أمس الاثنين بصالة الرياضة "القبة" في المنزه.

وأتى الحريق على تجهيزات رياضية ومرافق في الطابق السفلي للقاعة المسماة في تونس بـ"القبة" بسبب بنائها المعماري الذي يحمل شكل قبة ضخمة.

ونجح رجال الإطفاء وبعد جهود كبيرة امتدت لساعات متأخرة من ليل الاثنين في السيطرة على الحريق قبل أن يتمدد إلى القاعة الرئيسية والمدارج.

وقالت وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ: "الحريق شمل مخزنا للأثاث الرياضي يستخدم للجودو والكاراتية والرقص. الأضرار لم تطل المدارج والقاعة الرئيسية. ننتظر الآن أن تنهي الشرطة الفنية عملها لمعرفة الأضرار بدقة قبل أن نتدخل".

وأضافت الوزيرة في تصريحات للصحافيين اليوم في القاعة الرياضية: "إعادة التهيئة ستكون في فترة وجيزة. القبة بنيت منذ عام 1967 وهي بالنسبة إلينا رمز رغم اننا شيدنا قاعة رادس لكنها تظل مرجعا للرياضة".

وتعد "قبة" المنزه من أعرق المنشآت الرياضية في تونس ويعود تشييدها مع المركب (المركز) الرياضي بالمنزه بمناسبة احتضان تونس لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 1967.

وبالإضافة للأحداث الرياضية والتجمعات السياسية احتضنت "القبة" حفلات فنية لمطربين عالميين وعرب من بينهم بالخصوص أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.