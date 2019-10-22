وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد على ضرورة توافر فرص معيشية للأكراد بمنطقة الحماية

أكدت اليوم الثلاثاء، انيجريت كرامب-كارنباور، وزيرة الدفاع الألمانية، على ضرورة توافر فرص معيشية حقيقية للأكراد في منطقة الحماية الدولية التي اقترحت إنشاءها في شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وطالبت السياسية التي تولت زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة انجيلا ميركل، بتمكين اللاجئين من العودة وفي نفس الوقت منع تركيا من "بدء برنامج كبير لإعادة التوطين".

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في جلسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، عن كرامب-كارنباور اليوم ، وأضافت الوزيرة أنه ينبغي أن يجد الأكراد فرصهم هناك أيضا.

كان ممثلون عن أكراد سوريا قد رحبوا بمقترح الوزيرة الألمانية، وقال ممثل الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا في ألمانيا، إبراهيم مراد، إن كل مقترح من أجل حماية السكان المدنيين وتحقيق السلام الدائم، هو أمر إيجابي، شريطة انسحاب القوات التركية من سوريا.