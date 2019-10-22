الجيش الليبى يدمر مخازن أسلحة تركية فى مطار معيتيقة



نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطنى الليبى، فجر اليوم، غارات جوية على القسم العسكرى بمطار معيتيقة الدولى وسط العاصمة طرابلس، استهدفت فيها مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية بدون طيار، تابعة للميليشيات.

وقال المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، فى بيان: إن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة فى دشم بالشق العسكرى لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل الجماعات المسلحة.

وأشار المسمارى إلى أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل فرق وأجهزة المخابرات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية التى استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التى استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.

من ناحية أخرى، طالبت نائبة وزير الخارجية الإيطالى إيمانويلا ديل رى، بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا، مشددة على ضرورة استبدال المراكز بمرافق تحترم المبادئ الأساسية للقانون.

وافتتحت ديل رى، أول اجتماع إنسانى حول ليبيا، أمس الإثنين، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، مع كبار المسئولين من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر، فضلا عن ممثلى منظمات المجتمع المدنى الإيطالى والدولى العاملة على الأرض، وفقا لوكالة «نوفا» الإيطالية.

والحدث الذى نظمته المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية ويمثلها نائب المدير العام مايكل كولر، تم افتتاحه بحضور نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنسانى لليبيا، يعقوب الحلو، يهدف لتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية فى ليبيا.

ووصفت ديل رى وضع المهاجرين واللاجئين فى مراكز الاحتجاز بـ«المقلق بشكل خاص»، مشددة على الحاجة إلى معالجتة وفقا لنهج عملى وإنسانى.

وأضافت ديل رى: «سنستمر فى التذكير بالالتزامات الدولية التى تعهدت بها ليبيا لاحترام حقوق الإنسان وطلب إغلاق مراكز الاحتجاز، بدءا من تلك القريبة من جبهة النزاع»، مشيرة إلى أولوية استبدال المراكز بمرافق تحترم المبادئ الأساسية للقانون والإجراءات القضائية، مع تعزيز دور الأمم المتحدة.



