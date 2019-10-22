زوجان مثليان يتبنيان طفلة مصابة بفيروس قاتل بعد رفض 10 عائلات لها

تبنى زوجان مثليان الجنس، طفلة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، بعد أن رفضت 10 عائلات تبنيها وتقبلها كواحدة منهم بعد معرفة حالتها الصحية من والديها.

ووافق داميان بيجين وأرييل فيجارا قبول الطفلة أوليفيا ضمن عائلتهما، وهى عمرها أقل من شهر، وذلك بعد أن أصبحوا أعضاءًا في منظمة غير حكومية بالأرجنتين تساعد الأزواج على تبني الأطفال غير المرغوب فيهم.

وبمجرد أن انتقلت الطفلة أوليفيا إلى منزلها الجديد، بدأت في تلقى العلاج على الفور وخلال شهرين من التبني أظهر جسدها تقبل للدواء، وأصبحت حالتها الصحية في تحسن، حيث إن فيروس نقص المناعة من الأمراض التي كانت تقتل الأطفال عند سن العاشرة، ولكن مع التقدم في الطب أصبح هناك فرصة للعيش عقود طويلة.

وبعد فترة من تبني بيجين وفيجارا لأوليفيا، قاموا بتبني طفلة أخرى أطلقوا عليها فيكتوريا، لرغبتهما في تكوين عائلة صغيرة، وفي الوقت الحالي تقترب ابنتاهما من سن الخامسة.