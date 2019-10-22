العراق: إقالة وإحالة عدد كبير من قادة الجيش والأمن للقضاء في مقتل المتظاهرين







أعلن رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في احداث التظاهرات بالعراق نوري الدليمي وزير التخطيط اليوم الثلاثاء نتائج التحقيق في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات في الأسبوع الاول من الشهر الجاري.

وقال التقرير النهائي إن اللجنة أوصت بإقالة كبار قادة العمليات والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية وأجهزة الأمن الوطني وأفواج الطوارئ وحماية المنشآت وقوات مكافحة الاجرام والشغب وافواج الطوارئ في بغداد وذي قار والديوانية والنجف وميسان والمثنى لفقدانهم السيطرة على المظاهرات واطلاق الرصاص على المتظاهرين واحالتهم الى التحقيق.

كما أوصت اللجنة التحقيقية إحالة ملف التحقيق إلى القضاء العراقي بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت أمس أن اجمالي عدد قتلى المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات للفترة بين أول إلى الثامن من الشهر الجاري بلغ 155 قتيلا و 5083 مصابا.



