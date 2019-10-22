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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السوري يتفقد وحدات عسكرية في ريف إدلب الجنوبي

الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:35 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 10:35 ص


أعلنت رئاسة الجمهورية في سوريا، أن الرئيس بشار الأسد تفقد، اليوم الثلاثاء، الوحدات العسكرية في ريف أدلب الجنوبي.

وقالت صفحات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب".

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف عام 2011، وقد استعادت القوات الحكومية بلدة الهبيط التي تقع جنوب غرب مدينة خان شيخون في منتصف شهر أغسطس الماضي.

وتعتبر زيارة الأسد إلى تلك المنطقة ربما مؤشرا على بدء عملية عسكرية للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على طريق حماة حلب، وذلك بعد توقف المعارك على هذه المحاور منذ بداية أغسطس الماضي.

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