سييارا يفجر مفاجأة في الدوري البرازيلي بفوز مثير على باهيا

فجر فريق سييارا مفاجأة وحقق انتصارا مثيرا خارج أرضه أمام مضيفه باهيا حيث تغلب عليه 2 / 1 فجر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز بوتافوجو على ألاجانو بالنتيجة نفسها.

ورفع سييارا رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر بينما تجمد رصيد باهيا عند 41 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم باهيا بهدف سجله آرثر كايك في الدقيقة 75، لكن سييارا قلب موازين المباراة في الدقائق الأخيرة وحسمها لصالحه بهدفين سجلهما لويز أوتافيو في الدقيقتين 84 و90 .

كذلك تغلب بوتافوجو على ألاجانو 2 - 1 ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد ألاجانو عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل هدفي بوتافوجو، لوسيانو كاستان لاعب ألاجانو، بالخطأ في مرمى فريقه، وإيجور كاسيو دوس سانتوس في الدقيقتين 15 و68، بينما سجل ريكاردو بوينو الهدف الوحيد لألاجانو من ضربة جزاء في الدقيقة 65 .

وشهدت المباراة طرد جواو فيكتور من صفوف ألاجانو في الدقيقة 78 لحصوله على الإنذار الثاني.