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الجامعة العربية تنظم اجتماعا بشأن التعاون في مجال المياه المشتركة

اجتماع الجامعة العربية
اجتماع الجامعة العربية
محمد علاء:
نشر فى : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 7:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 7:42 م

نظمت جامعة الدول العربية بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكو)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المعنية بالمبادئ التوجيهية للتعاون في مجال المياه المشتركة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، الدكتور محمد السباعي، إن الاجتماع شهد مشاركة رفيعة المستوى لممثلي دول: مصر والمملكة العربية السعودية والسودان.

وأوضح أن الاجتماع ناقش المبادئ التوجيهية للتعاون بين الدول العربية بشأن المياه المشتركة.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه والذي تدعمه الإسكوا.


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