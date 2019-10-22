مفوضية الاتحاد الأوروبي تطلب إيضاحات عاجلة من إيطاليا بشأن مشروع موازنتها



أمهلت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إيطاليا 24 ساعة لتقديم إيضاحات خاصة بمشروع موازنتها، وحذرت من أن خططها تبدو غير متوافقة مع قواعد منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وكانت إيطاليا أرسلت الأسبوع الماضي مشروع موازنتها لعام 2020، وهو المشروع التي أثار انتقادات لعدم اشتماله على إجراءات تُذكر لمعالجة أزمة الدين العام، وهو أحد المشكلات الرئيسية للبلاد.

وكتب المفوضان الأوروبيان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي، في رسالة إلى وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، أن "خطة إيطاليا لا تتوافق مع معايير خفض الديون في 2020 ".

وتتضمن خطة إيطاليا زيادة الدين العام إلى 7ر135% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع تراجع طفيف إلى 2ر135% لعام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى المسموح للدين العام في منطقة اليورو هو 60% .

وكتبت المفوضان أن هذا يمثل "خطر تسجيل انحراف كبير" عن توصيات الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020 ، وذلك بسبب الإنفاق الحكومي وتدهور التوازن الهيكلي.

وأعربا في الوقت نفسه عن وجود تفهم لطلب إيطاليا بشأن إبداء "مرونة" معها فيما يتعلق بضوابط الموازنات، ووعدا بـ"تقييم شامل" للطلب.

وقالت مصادر من وزارة الاقتصاد الإيطالية إن جوالتيري سيرد على بروكسل قبل يوم غد، كما هو مطلوب، مشيرا إلى أن خطاب الاتحاد الأوروبي "كان متوقعا ويأتي في إطار الحوار الطبيعي".

وأرسل المفوضان خطابات تحذير مماثلة لكل من بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وأمهلا الوزراء المسؤولين عن المالية والاقتصاد بها حتى غد الأربعاء لتقديم توضيحات بشأن خطط موازناتها.



